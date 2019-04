Tommerup: Der blev ryddet godt op i Tommerup, da der søndag var affaldsindsamling. I alt blev der 245 kilo skrald og 420 dåser. I år var der der sat fokus på at samle cigaretskodder op. Filtrene er lavet af plastik og forgår ikke så let. I Tommerup By blev der talt 1037 skodder - men i Stationsbyen blev der samlet 1,5 kilo skodder.

Undervejs blev der også fundet nogle få større ting som for eksempel et tv, en cykel, et lastbilspejl og meget forskelligt tabt gods.

/EXP