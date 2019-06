Assens: - Det var sådan set det, Michael. Så er der sgu ikke mere.

Jan Sørensen smiler stort til sin kollega Michael Rasmussen. De tørrer sveden af panden og hælder kaffe op i krusene. En kort kaffepause er der nemlig tid til, inden de skal videre til deres normale arbejdsopgaver.

Det er tirsdag formiddag, og duoen har knoklet siden klokken 7.30. For der er masser af praktiske opgaver, der skal løses, når den ene hal i Arena Assens skal omdannes fra fodbold-, håndbold- eller badmintonbane til valgsted med stemmebokse, spande til stemmesedler og plads til de valgtilforordnede.

Normalt er Jan Sørensen og Michael Rasmussen ansat som gartnere i Entreprenørgården, men når der er valg, bliver de og deres kolleger sat til at gøre de 23 valgsteder i Assens Kommune klar til vælgerne.

Og med et valg til Europaparlamentet, der blev gennemført for 10 dage siden, er der ingen problemer med at huske, hvordan man skal gøre.

- Vi satte det hele op forrige fredag, og så pillede vi det ned igen mandag. Nu sætter vi det op i dag (tirsdag, red.) og piller det ned torsdag. Vi har været heldige, at det hele bare har kunnet blive stående slået sammen her i arenaen. Nogle af de andre valgsteder, for eksempel i forsamlinghuse, har vi været nødt til at fjerne det helt, fordi der har været andre arrangementer, fortæller Jan Sørensen.