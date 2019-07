22 år ved vandet: Jan og Anett er blandt Løgismoses mest garvede campister

Ægteparret Jan og Anett Thulin fra Odense har gennem årtier været fastliggere ved Løgismosestrand Camping. Efter de er holdt op med arbejde, er de begyndt at tilbringe mere end halvdelen af deres tid i campingvognen ved Lillebælt. De nyder, at camping giver mulighed for både at kunne slappe af alene og opsøge andre campister.

Løgismose: - Det her er kongepladsen, siger Jan Thulin, mens han byder indenfor i det grå fortelt til sin og konens Anett Thulins luksusvogn.

Teltet er indrettet med flere sæt havemøbler, køkkenelementer og alt, hvad der har hjemme i en klassisk campinghybel, men det nærmest adelige, han hentyder til, et udsigten. Løgismosestrand Campings blå nabo, Helnæs Bugt, skvulper mod stranden ganske få stenkast fra ægteparrets feriehjem, og det gør dem til nogle af de fastliggere, der er tættest på havet.

- Da Jan fik nys om, at Peter (Lützen, ejer af campingpladsen, red.) ville udvide herovre, var han hurtig. Han skulle så bare lige have konen med, siger Anett Thulin, der dog ikke var modstander af idéen om at skifte fastliggerplads.

Det er sket et par gange gennem de mere end to årtier, parret har camperet ved Løgismosestrand. I 1997 fik de så stor smag for ferieområdet syd for Haarby, at de begyndte at reservere plads i længere perioder ad gangen. I dag bruger de deres campingvogn fra begyndelsen af foråret og til og med efterårsferien med en pause i juli, hvor de dog gerne tager vognen med til enten Norge eller Sverige.

- I 1995 skulle vi i hvert fald ikke være fastliggere. Vi prøvede lidt forskellige campingpladser, men fandt ud af, at det var et stort arbejde at sætte op og pille ned, og det var dyrt, hvis vi gerne ville afsted hver weekend. Her kunne man så få tre uger for et bestemt beløb, og så blev det hele foråret, og så blev det efteråret, forklarer Anett Thulin.