Et overført underskud fra 2018 og merforbrug på forebyggende indsatser for børn og unge kan komme til at presse økonomien på Uddannelse, Børn og Familie-området.

Årets første driftsopfølgning for Uddannelse, Børn og Familie viser, at budgettet bliver udfordret på i hvert fald tre punkter; et overført underskud fra 2018 og et merforbrug på forebyggende foranstaltninger samt et forventet underskud på Assensskolen på grund af faldende elevtal.

Samlet set udgør de tre poster omkring 13 millioner kroner. I driftsopfølgningen står der 14,2 mio., men ifølge Esben Krægpøth, vicedirektør for Velfærd i Assens Kommune, har man været for pessimistisk i forhold til Assensskolens underskud, som nu forventes at lande på omkring 1,7 mio. i stedet for 2,7 mio.

Men det betyder ikke, at der skal findes besparelser for 13 millioner kroner i 2019, siger Mogens Mulle Johansen (SF), formand for Uddannelse, Børn og Familie.

Underskuddet på 10 millioner kroner, som er overført fra 2019, er et engangsbeløb, og kan deles op i bidder og afdrages over to-tre år, nævner han.

- Det er der, hvor der stadig er et merforbrug, der er problemet, siger han.

1. driftsopfølgning, som er baseret på tal fra 28. februar, tyder foreløbig på, at der i 2019 vil være et merforbrug på forebyggende indsatser for børn og unge på 2,3 millioner kroner. Det skyldes, at der forventes at blive brugt flere penge end budgetteret på aflastning og kontaktpersoner med henblik på at undgå omkostningstunge anbringelser af børn og unge.