20 hold på gulvet i Assens

Assens: Arena Assens er ramme om en stor DGI Gymnastikopvisning 23. marts kl. 10-16, hvor man kan opleve intet mindre end 20 forskellige hold på gulvet, heriblandt er Nuuk Gymnastik, der gæster Danmark med 31 gymnaster i alderen 10-15 år.

De grønlandske gymnaster er i marts måned på en træningslejr i Danmark efter at have samlet over 300.000 kroner sammen via fonde og sponsorater. Under opholdet bor og træner gymnasterne på Vesterlund Efterskole ved Give.

Der er entre for voksne til opvisningen. /EXP