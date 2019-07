1800-tallets lortetjans blev til Assens Forsyning

Assens: Under Assens for fulde Sejl, der finder sted tirsdag 23. juli, vil havnen og byen syde af aktiviteter, hvor man vil kunne opleve musik, dans, teater, gøgl og boder, og torvet vil være omdannet til et levende historisk marked, som man kunne opleve dem i 1800-tallet.

Det er nemlig 1800-tallet, der er valgt som tema, og Assens Forsyning kan i den forbindelse fortælle om, hvordan spildevand og affald blev håndteret i det forrige århundrede - og dermed også historien om natmanden, der tømte lokummer og natpotter, flåede og bortskaffede døde dyr, indfangede herreløse hunde og assisterede bødlen.

- Vi har taget udfordringen op og deltager for første gang i arrangementet med en stand, hvor vi informerer om vand, spildevand, affald og genbrug. Samtidig giver vi et lille historisk tilbageblik til dengang i 1800-tallet, hvor de sanitære forhold var noget anderledes, end vi kender dem i dag, fortæller administrerende direktør Birger Strandby Ernst i en pressemeddelelse.