15-årig om hærværk: Vi unge skal prøve at være bedre

Efter nogle negative hændelser i Vissenbjerg på det seneste, valgte Simone Hedebo Nielsen sammen med nogle andre unge at skrive et offentligt opslag om det på Facebook.

Tommerup: Der var mange reaktioner i kølvandet på nyheden om, at Vissenbjerg Kirke havde været udsat for hærværk, da en gruppe unge gik ind og blandt andet dansede på alteret og affyrede nytårsraketter inde på et toilet. De fleste reaktioner kom fra voksne, der på forskellige måder udtrykte skuffelse over, at nogle kunne finde på at gøre sådan noget helt generelt, men i særdeleshed i en kirke. Men blandt de mange reaktioner var den, der måske trak mest opmærksom et opslag fra en 15-årig pige, der selv bor i Tommerup. Simone Hedebo Nielsen skrev i et opslag på Vissenbjergs facebookside, at hun og mange andre unge i byen var ærgelige over, at der tilsyneladende havde været en stigning i mængden af "drengestreger" i byen. - Mig og en gruppe af unge fra området blev enige om at lægge opslaget op, fordi der nu er sket flere negative ting i forbindelse med os unge i området. Der var nogle, der overvejede at bruge mindre tid i Vissenbjerg, fordi de var trætte af at være involveret i nogle af de ting, der skete. Vi valgte at skrive på Vissenbjergsiden, fordi vi ved, der er ældre, der er lidt utrygge, siger Simone Hedebo Nielsen.

Positive reaktioner Gruppen af unge, som Simone Hedebo Nielsen repræsenterede med sit opslag, er en Messenger-gruppe på Facebook, der består af omkring 80 medlemmer. Gruppen har eksisteret siden i sommer, hvor den blev lavet som en måde for unge i Vissenbjerg og omegn at kunne snakke sammen om hvad som helst og eksempelvis arrangere fester og lignende. Men efter hærværket mod kirken fik tonen på gruppen en anden lyd. - Jeg havde ikke selv set videoen og hørte først om det, da medierne begyndte at tale om det. Efter det, var der flere, der skrev, at det var for dumt, og at det var langt over grænsen for, hvad der er acceptabelt, siger Simone Hedebo Nielsen. Hendes opslag fik også hurtigt flere kommentarer med på vejen, og overvejende har Simone Hedebo Nielsen været glad for, hvad folk har skrevet. - Der har da været et par stykker, jeg ikke kunne lide. Endda nogle negative kommentarer fra folk, jeg ved, der selv har lavet dumme ting tidligere, men langt størstedelen af kommentarerne har været gode, siger Simone Hedebo Nielsen.

Konsekvenser Hvad der fik en gruppe af unge til at affyre nytårsraketter inde på et toilet i kirken og jonglere med alterlys, ved Simone Hedebo Nielsen ikke, men hun tror konkurrencementalitet kan være en del af grunden. - Jeg tror det har noget at gøre med, at mange unge gerne vil være vildere end deres venner, så hvis noget pludselig ikke er sjovt længere, så tager man det et skridt længere. I opslaget skrev hun blandt andet også, at de unge ville prøve at gøre det bedre, og hun ved godt, at det kan være svært. - Der er jo nogle, der er gode til at bakke hinanden op om de dumme ting, de gør. Så vi skal prøve at blive bedre til at tænke over, hvilke konsekvenser det har, og stoppe hinanden, hvis vi ved nogle laver noget dumt, siger Simone Hedebo Nielsen. Men netop konsekvenser er en af grundene til, dem der gør det, skal være mere eftertænksomme. - Der er jo konsekvenser, ved det man gør. Dem, der gør det, skal jo ikke komme ud i endnu mere lort, end de allerede er, siger Simone Hedebo Nielsen.