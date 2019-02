Social- og Sundhedsudvalget besluttede mandag aften, at 1400 borgeres sager skal revisiteres, og at der igen skal gøres rent hver tredje uge og vaskes gulv

Samtidig gjorde administrationen opmærksom på, at det kunne være, at det i stedet var 1400 borgere, da det er usikkert, om det er i overensstemmelse med Serviceloven at tilbyde rengøring hver femte uge og helt sløjfe gulvvask.

Det ekstraordinære møde kom i stand på borgmester Søren Steen Andersens foranledning, efter Assens Kommune blev opmærksom på, at omkring 600 borgere skal have visiteret deres sag igen. Det skal de, fordi en række besparelser, der ifølge en politisk aftale fra september først skulle træde i kraft i 2019, blev rullet ud allerede i efteråret.

- Det er heldigvis et enigt udvalg, der står sammen om, at alle 1400 borgere skal revisiteres, og at gulvvasken og rengøring hver tredje uge skal tilbage, siger Charlotte Christiansen.

Samtidig var udvalgsmedlemmerne enige om, at det forhadte og omdiskuterede rengøringsniveau med rengøring hver femte uge og ingen gulvvask skal rulles tilbage til det niveau, der var før en byrådsbeslutning i september 2018. Det vil sige, at der igen bliver gjort rent hver tredje uge, og at gulvene igen bliver vasket.

I hvert fald hvis det står til politikerne i Social- og Sundhedsudvalget. For på et mere end to en halv time langt møde mandag aften blev de enige om, at ikke bare 600 borgere skal revisiteres, men at kommunens sagsbehandlere nu skal gå 1400 borgeres sager igennem.

Også uenighed

Men udvalget kunne dog ikke kommer overens med den økonomiske side af sagen.

Administrationen havde i dagsordenen peget på, at det vil koste 2,3 millioner kroner at rulle rengøringsniveauet tilbage til 2018-niveau, og at der samtidig under Økonomiudvalget står en post på 2,1 millioner, som er en buffer, der er sat af til et eventuelt merforbrug på den såkaldte aktivitetsbaserede medfinansiering. Noget tyder på, at der ikke bliver brug for den buffer.

Venstres medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget - og dermed flertallet - var klar til at opfordre byrådet til at bruge de 2,1 millioner på at genindføre de to elementer, men Socialdemokratiet og Enhedslisten var imod.

- Jeg føler mig ikke sikker nok på, at nedgangen i udgifterne til aktivitetsbaseret medfinansiering holder stik i 2019. Hvis de ikke holder stik, og der bliver brug for den buffer, vil vi sikre os, at det ikke bliver i Social- og Sundhedsudvalgets økonomi, pengene så skal findes, forklarer Charlotte Christiansen.

Samtidig ønsker S og Ø, at ikke kun rengøring og gulvvask bliver ført tilbage til 2018. Det skal alle kvalitetsstandarderne.

- Vi synes ikke, at serviceniveauet lever op til værdighedspolitikken, så derfor vil vi rulle dem alle tilbage til '18-niveau. Det vil koste 5,3 millioner, og vi har peget på, hvor de skal findes, siger hun.

Partierne foreslår, at de 2,1 millioner kan bruges sammen med bl.a. sløjfning af en ledig stilling, ophævelse af fri § 8-grundskyld og opsigelse af Boblberg.

Byrådet skal onsdag diskutere indstillingerne fra Social- og Sundhedsudvalget.