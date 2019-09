12 unge musikere giver koncert i Thorøhuse Forsamlingshus

Assens: Pladsen på den lille scene i Thorøhuse Forsamlingshus bliver trang, når det 12 m/k store danske ensemble Mynsterland fredag 27. september kl. 20 kommer og optræder. Orkesteret består af et dusin unge mennesker. De siger om sig selv: Mynsterland er mønsterbrydere på den danske musikscene: De vil bevise, at popmusik ikke behøves at laves af én mand på en computer, men derimod har bedre af at blive lavet i fællesskab med akustiske instrumenter mellem hænderne.

Der er mulighed for spisning af en to retters menu kl. 18. Koncerten begynder kl. 20.

