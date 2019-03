Tommerup: På Skolevej har der mellem 21. februar og 28. februar været et uventet besøg i en beboelse. For politiet kan på deres døgnrapport berette, at en eller flere skumle personer har forsøgt at bryde ind.

To vinduer til henholdsvis stuen og et værelse var forsøgt opbrudt med et koben. Der var også fjernet lister på bagdøren, oplyser ordensmagten./MAKL