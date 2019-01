Haarby: Beredskab Fyn kørte afsted med både brandbil og indsatsleder klokken 8.30 torsdag morgen.

Kursen blev sat mod Skallebjerg ved Haarby - nærmere bestemt Odensevej 16 ved en mindre grusgrav.

Meldingen lød på brand i landbrugsredskab, fortæller Per Johannesen, der er indsatsleder ved Beredskab Fyn.

- Vi bliver kaldt ud, og det viser sig, at landbrugsredskabet er en påhængsvogn.

- Det er en anhænger til en lastbil, hvor der er opstået brand i et af dækkene, siger han.

Ifølge indsatslederen skyldes branden, at bremserne har været for varme.

- Lastbilen er på vej ind til en grusgrav, og da han kører ind til grusgraven, opdager han, at det ryger fra anhængeren.

- Da han stopper lastbilen, går branden i gang i det ene dæk. Den har jo så været undervejs, mens han kørte, siger Per Johannesen.

Indsatslederen fortæller, at beredskabet kun var til stede i et kvarter for at slukke den lille brand, der kun endte ud i et brændt dæk og en opvarmet anhænger.