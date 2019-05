100.000 rågeunger bliver skudt hvert år: Jagtforbud forhindrer ikke effektiv regulering af rågen

Rågen er langt fra udrydningstruet, men alligevel er den fredet, og det kræver særlig tilladelse at få bugt med fuglen. Kritikere siger, at jagtforbuddet mod rågen alene skyldes forældet EU-politik, men ifølge Lars Erlandsen Brun fra Naturstyrelsen ville det blive sværere at fjerne fuglekolonierne i byerne, hvis forbuddet blev ophævet.

- Hvis det blev lovligt at jage råger, ville det lægge et pres på de regler, vi har. Det kunne gøre det sværere at regulere råger i byområder, som er der, der er størst problemer med dem, siger Lars Erlandsen Brun.

Kritikere af jagtforbuddet mener, at der er tale om forældet fuglebeskyttelse, da rågen ikke længere er truet. Faktisk findes der op mod 95 millioner råger på verdensplan, ifølge den internationale naturbeskyttelsesorganisation IUCN, og Anders Jensen fra Miljøstyrelsen har tidligere udtalt til Fyens Stiftstidende, at han vurderer, der burdes ses på de 40 år gamle EU-regler.

For nogle er rågen en fascinerende art, mens den for andre er en ulidelig nabo. I yngletiden snakker rågerne højlydt sammen i døgndrift, og der bliver kun kortvarig ro i nattens mørkeste timer.

Naturstyrelsen kan give tilladelse til at regulere råger for at:- imødegå fare for mennesker eller menneskers sundhed, - imødegå risiko for smitte af mennesker og dyr, - imødegå risiko for luftfartssikkerheden, - beskytte flora og fauna, - hindre omfattende skader på afgrøder, husdyr, herunder vildtopdræt, skove, fiskeopdræt eller fiskeri- og andre vandområder. Naturstyrelsen oplyser om tal for Fyn og øer, at: I 2018 var der i alt 231 ansøgninger om regulering af rågeunger i perioden 1. maj til 15. juni. 212 af disse var begrundet med støj og sundhed. 19 ansøgninger med markskader. Der blev givet i alt 170 tilladelser. Af disse var 154 begrundet med støj og sundhed. 16 med markskader.

Et politisk anliggende

Lars Erlandsen Brun fortæller, at der i dag bliver reguleret omkring 100.000 rågeunger om året. Regulering er i den sammenhæng et pænt ord for, at fuglene bliver skudt.

- Der er ikke, fordi rågen ikke biologisk kunne tåle noget jagt. Men hvis der kom en jagttid for råger, ville der komme et pres imod jagt af råger på andre tidspunkter end i jagtsæsonen, siger han.

Jagtsæsonen er typisk fra 1. september til udgangen af januar, mens yngletiden begynder i marts, hvor rågerne er til størst gene for mennesker.

Rågebestanden blev ramt af en kraftig tilbagegang fra 1925 til 1978, ifølge Dansk Ornitologisk Forening. Det resulterede i, at fuglen blev fredet i 1979 i EUs fuglebeskyttelsesdirektiv, der dikterer jagtlovgivningen i Danmark, hvorfor fuglen er fredet i dag.

I stedet findes der regler om regulering af råger. Hvis en rågekoloni slår sig ned inden for 200 meters afstand af beboelsesejendomme, kan man søge Naturstyrelsen om tilladelse til at få en jæger til at skyde rågerne. Der findes flere forskellige muligheder for at regulere fuglene, men typisk søger man om tilladelse til at skyde rågeungerne fra 1. maj til 15. juni.

- Der findes eksempler som sølvmågerne, der først havde jagttid, så blev fredet, og så fik jagttid igen. Der er der stadig reguleringsmuligheder, så det er i sidste ende et politisk anliggende. Hvordan det ville ramme rågerne, er ikke til at vide på forhånd, siger Lars Erlandsen Brun.