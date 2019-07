100 unikke biler: Strøjer Samlingen suger publikum til sig

Strøjer Samlingen

Strøjer Samlingen holder åbent hver tirsdag i juli. Arrangementet byder hver gang på en rundvisning i samlingen og et særligt fokus. Det er muligt at købe lidt at spise og drikke undervejs.Tirsdag 23. juli bliver der mulighed for at se verdens hurtigste serieproducerede bil - en Jesko fra svenske Koenigsegg med en motor på 1600 hk.



Tirsdag 30. juli er der fokus på motorcykler fra 1960'erne, -70'erne og -80'erne. Gæster opfordres til at tage deres egne motorcykler fra nævnte årtier med.



Herefter er der et åbent arrangement om måneden. Her er deltagertallet dog begrænset til 100.



Billetter kan med fordel købes elektronisk via strojersamlingen.dk, hvor man også kan læse mere om den unikke samling.



Strøjer Samlingen åbnes også for grupper, der ønsker en rundvisning for eksempel i forbindelse med et møde, der holdes på stedet.



Ved de åbne arrangementer er man også altid velkommen til at kigge ind på det topmoderne teglværk, hvor seks medarbejdere med robotters hjælp producerer 150.000 mursten i døgnet.



Strøjer Samlingen ligger på Bogyden 12 cirka to kilometer sydøst for landsbyen Turup.