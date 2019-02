100 flere borgere og 40 solgte grunde om året: Assens halter bagefter sit mål

Da Assens Kommune lavede planstrategi 2015 var målet at øge befolkningstallet med 100 personer og at sælge 40 byggegrunde hvert år. Sådan kom det dog ikke helt til at gå

Hvad de to nævnte parametre angår, kan man imidlertidf ikke sige, at målet er opfyldt. Det tidligst tilgængelige folketal, avisen har kunnet få oplyst i Folkeregisteret er fra 29. august 2016. Da boede der 41.406. personer i Assens Kommune. 1. januar i år var tallet 41.181. Der er altså sket et fald på 225 borgere i løbet af de cirka to og et halvt år, i stedet for en stigning på 200-300, som var strategiens mål.

Forstadsbåndet, hvor bosætning og erhvervsliv skal fremmes, campus i midten, som uddannelsescentret og livet ved kysten, hvor det gælder turisme og bosætning - for dem, der ikke længere har hjemmeboende børn, og som har tid og råd til det gode liv. Det var nogle af fokuspunkterne i Planstrategi 2015, som byrådet vedtog i begyndelsen af 2016, som skulle være med til at styre mod målet.

Da politikerne i 2015 kiggede i krystalkuglen og formulerede Assens Kommunes planstrategi 2015, var målet, at befolkningstallet skulle vokse med 100 om året de næste fem år, og der skulle sælges 40 byggegrunde om året. Nu skal politikerne i gang med en ny planstrategi, og det er derfor nærliggende at se på, hvordan det gik med den gamle, og den kom langt fra i mål på de to parametre. Har målene så været for ambitiøse? Nej mener hverken formand for Miljø, Teknik og Plan Dan Gørtz (V) eller borgmester Søren Steen Andersen (V).

Planstrategien er en strategi for, hvordan kommunens skal udvikle sig, og hvordan den kan nå de ønkskede mål.Vision "Vilje til vækst" var grundlaget for Planstrategi 2015, og målene var blandt andet at øge befolkningstallet med 100 og sælge 40 byggegrunde om året frem mod 2020. Til dato er befolkningstallet faldet med 225. Grundsalget ser således ud: 2016: 10 2017: 10 2018: 19 Jan. 2019: 10 Der udarbejdes en ny planstrategi i hver byrådsperiode. Assens Kommune har netop taget fat på Planstrateti 2019, som læner sig op af Vision 2030. Den skal vedtages inden 1. december.

49 grunde solgt

Når det gælder grundsalget, er der også langt til målet, der lød på 40 om året. I 2016 og 2017 blev der hvert år solgt 10 grunde. Sidste år nåede man omtrent halvvejs i mål med 19 solgte grunde. 2019 har lagt godt fra start med 10 solgte grunde. Det sidste skyldes i følge medarbejder i grundsalg Bente Boe især, at grundene netop nu er i udbud, og at mange, der har haft reservationer på grunde, derfor har besluttet sig for at købe, for ikke at risikere, at andre købte den grund, de havde udset sig.

Alt i alt giver det et salg på 49 grunde over de seneste tre år - hvilket også er langt fra måltallet på 40 om året eller omkring 120 til dato. Til gengæld er man lige nu næsten i mål, hvad udbuddet af byggegrunde angår. Her var målet, at der altid skulle være 100 på hylden - i øjeblikket er der 96.