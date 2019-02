100 dage før EU-valget. Helnæs nummer et i Assens Kommune

Den 15. februar er der præcis 100 dage til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj, hvor borgerne i Assens skal forbi stemmeboksene.

Ved sidste EU-valg i 2014 stemte 57,99 procent i Assens Kommune. Det er flere end de 56,3 procent, der stemte på landsplan. Men jeg håber, at endnu flere af Assens' borgere vil stemme til EU-valget.

Måske er du bekymret for klimaet efter sidste års rekordvarme sommer. Måske har du en holdning til EU's flygtningepolitik. Du får kun medbestemmelse, hvis du sætter dit kryds.

Helnæs i front:I Assens går borgerne mere op i europæisk demokrati end på landsplan. Men også inden for Assens kommunegrænse er der forskel på, hvor mange der kommer forbi stemmeboksene.

Helnæs lå i spidsen med hele 72,53 procent, mens 52,9 procent stemte i Ebberup. Hvem skal ligge i front ved valget i maj?

Det er fantastisk, at borgerne i Assens engagerer sig! Men det vil være stort, hvis endnu flere stemmer. For der er stadig et stykke vej til de næsten 90 procent, der stemmer ved folketingsvalg.

Denne gang stemmer jeg: Måske kender du en, der ikke stemte ved sidste valg? Eller en, der skal stemme for første gang?

På hjemmesiden www.dennegangstemmerjeg.eu kan du vise, at du stemmer. Bagefter kan du dele dit personlige link med dem, du kender.

Kan vi skabe en sneboldeffekt, ender vi med sammen at nå ud til sofavælgerne i Assens, der har brug for et kærligt spark hen til stemmeboksen.