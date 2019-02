10 millioner skal investeres: Havnepladsen er fremtiden

10 mio. kommunale kroner skal der bruges til at skabe sammenhæng mellem by og havn i Assens. De er godt givet ud, mener borgmesteren, for lige nu er der stor interesse udefra for at investere i byer som Assens.

- Vi har penge, der er kommet til os ved salg. Det er penge, der kun er der en gang. De kan ikke bruges på drift, og vi har vedtaget i budgettet, at det skal gå til udvikling. Det skal ses som en investering i tilflytning af Assensborgere og udvikling af Assens by, siger han.

Det er, hvad det vil koste at binde havnen og Assens by bedre sammen.

20 millioner til en arkitektkonkurrence, etablering af en 2500 kvadratmeter stor havneplads, et moderne bibliotek - eller multitek, som der hedder i Assens Kommunes planer - i det tidligere rådhus og en omlægning af Sdr. Ringvej.

Skal købe rådhus tilbage

Når kommunen investerer, åbner det for investeringer udefra. Og lige nu er der rigtig god mulighed for, at de kommer, fortæller borgmesteren, der har holdt flere møder med mulige investorer.

- Det er en helt anden situation end for tre år siden. I dag kan man forrente pengene på en bedre måde i provinsbyer, end man kunne, da det hele foregik i Aarhus og København. Vi skal kende vores besøgstid, fastslår han og gør opmærksom på, at salg af kommunal jord til boligprojekterne også vil kaste penge af sig.

En Exometric-rapport, kommunen har fået lavet, beskriver behovet for lejligheder i Assens. Tilflyttere betyder flere skattekroner og dermed penge til velfærd, påpeger han.

De syv mio. Naturgas Fyn-kroner er cirka halvdelen af, hvad Assens kommune fik i kassen, da den afhændede sine aktier i energiselskabet.

Håbet er, at Realdania ser så positivt på Assens' udviklingsprojekt, og at fonden støtter med de maksimale 10 mio.

Men det kræver, at Assens Kommune køber det gamle det gamle rådhus tilbage. Først skal der dog regnes på, hvad det vil koste at komme ud af leasingkontrakten før tid. Der kalkuleres med et beløb på 17,7 mio. Det er penge, som ligger i kassen, og som ikke kan bruges til andre formål.

I forbindelse med en sale og lease back-aftale, er det et krav, at de penge, der kom ind ved salg, bliver deponeret, indtil leasingaftalen udløber.