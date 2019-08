Bred: Vestfyn Aikikai afholder fra 15. til 18. august 2019 et særligt seminar med den japanske instruktør Iwakata Yuktaka, som er gradueret til sort bælte af 6. grad, og som til dagligt underviser i Tokyo-området. Årsagen er, at det er 10 år siden, at klubben startede i Bred Kulturhus (den gamle skole). Siden er træningen flyttet til Vissenbjerghallerne, og mere end 200 personer har trænet i klubben. Enten på voksen- eller børneholdet.

Det kræver vedholdenhed at blive rigtig god til Aikido, men inden for de seneste par år er to af klubbens elever blevet gradueret til sort bælte af første grad. Flere forventes at opnå det samme i løbet af 2020.

