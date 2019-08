Haarby: - Jeg råbte og skreg i hovedet på en medspiller, men bagefter sad vi og snakkede sammen i baren.

Sådan husker Julia Søllested en episode fra Haarby Amatør Teater (HAT). I dag er hun formand for teatret og har selv 11 års erfaring som skuespiller på teatrets forskellige hold.

- Der er et helt unikt fællesskab på teatret. Her er det okay at vise følelser og at være et menneske. Hvis man ikke er i kontakt med sine følelser, kan man ikke spille på scenen med de andre, og det er vigtigt, at vi ikke er nervøse for at spille sammen med hinanden, siger hun.

Og HAT har plads til alle. På holdet for de yngste er der børn fra 4. klasse, mens de ældste på voksenholdet er over 60 år. Derudover kommer folk fra hele kommunen. Blandt medlemmerne er alt fra arbejdsløse over ingeniører til studerende, og deres forskellighed betyder meget for HAT.

- Man lærer at acceptere hinanden og hinandens forskelligheder. Man bliver mere tolerante og åbne mennesker, siger Julia Søllested og fortsætter:

- Vi bruger også vores følelser og erfaringer, når vi spiller. Hvis der for eksempel er en, der spiller en lederrolle, som ikke har erfaring med at være leder i den virkelige verden, kan vedkommende trække på medspillernes erfaring. Så det er i høj grad en holdsport.

Det betyder ifølge Julia Søllested, at deltagerne danner tætte venskaber, og at de lærer rigtig meget på både det personlige og det sociale plan.

- De lærer hele tiden noget nyt om sig selv, fordi de overskrider nogle grænser. Man får mulighed for at udtrykke sig på en måde, man ikke kan til hverdag, siger hun.