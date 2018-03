Erhverv

43-årige Camilla Hedenhoff har kæmpet sig tilbage efter en trafikulykke for 10 år siden. Hun har i to år haft sit eget glasværksted i erhvervsparken i Tommerup St.

Tommerup St.: Camilla Hedenhoff har gode og dårlige kaffedage. I dag har hun en god. Det er fredag formiddag, og Camilla Hedenhoff sidder ved et bord i Erhvervsparken TEP i Tommerup Stationsby og knuger en kaffekop mellem hænderne.

Her i et af virksomheden Electrolux' store tidligere produktionshaller har Camilla Hedenhoff i to år haft et lejemål og drevet sit eget firma. Det hedder Hedenhoff med bogstavet o skiftet ud med et rødt hjerte i firmalogoet.

Hedenhoff Hedenhoff ligger i Erhvervsparken TEP på Østerbro 4 i Tommerup Stationsby.Indehaver Camilla Hedenhoff laver glasarbejder og glaskunst på dit 130 kvadratmeter store værksted, der er en del af Kunsthallen i erhvervsparken.



Camilla Hedendoff udbyder desuden kurser og undervisning i glasarbejde.



Det er her midt i den rustikke newyorker-rå hal med højt til loftet, at Camilla Hedenhoff har katapulteret sin arbejdskarriere med en fart og dynamik, som var utænkelig for bare få år siden. Det er her, Camilla Hedenhoff tillod sig at tage afsæt til et nyt liv, slå en vejrmølle og forsøge at lande med begge ben på jorden. Eller i det mindste det ene.

- Jeg ville have mit tidligere liv tilbage, siger hun og lægger ekstra tryk på ville, så ingen kan være i tvivl om hendes intentioner.

“ På et tidspunkt kunne jeg kun arbejde 15 timer om ugen. Men jeg har hele tiden kæmpet for at komme tilbage. Jeg havde en klar ambition om, at jeg bare ville kunne forsørge mig selv Camilla Hedenhoff

Det statement skynder Camilla Hedenhoff sig at uddybe:

- Jeg fik et piskesmæld i forbindelse med et trafikuheld for 10 år siden. På et tidspunkt kunne jeg kun arbejde 15 timer om ugen. Men jeg har hele tiden kæmpet for at komme tilbage. Jeg har haft en klar ambition om, at jeg bare ville kunne forsørge mig selv, siger 43-årige Camilla Hedenhoff, der bor i Sø Søby.