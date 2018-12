Lars B. Riemann, direktør for Sønderborg Forsyning A/S (t.v), og Ole Riberholdt fra rådgivningsfirmaet Cowi ses her under et af de borgermøder, der har været holdt i forbidelse med vindmølleprojektet ude i Lillebælt. I dette tilfælde i Helnæs Forsamlingshus tilbage i juni. Arkivfoto: Martin Kloster