Mogens Mulle Johansen (SF): - Det er ikke det samme. I Odense er det folk udefra, der kommer - professorer, økonomer og folk fra ledende stillinger i forskellige organisationer. Vi har sagt, vi bruger vores revision (BDO, red.) og det skal være her og nu. Den taskforce i Odense arbejdede i fire-fem måneder, inden den kunne fremlægge noget. Det har vi simpelthen ikke tid til at vente på. Der er ikke noget - undskyld udtrykket - der hedder "på tværs". Det her er et spørgsmål om, man går ind på udvalgte områder og kigger, det er der ikke meget på tværs af. Hvem skulle vi inddrage for at gøre det billigere og anderledes. Økonomiudvalget? Nej, nok ikke. Er det Social og Sundhed? Næppe. Jeg har spurgt dem (S og DF, red.) hvad det er for nogle områder, vi har penge i overskud på. Jeg ved ikke, hvad de mener, når de siger "på tværs". De peger jo aldrig på noget konkret. De kan ikke for at sige det ligeud. Foto: Assens Kommune. Kasper Andersen KAFOTO