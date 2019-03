Fyens Stiftstidende bad tre politikere fra byrådet i Assens Kommune forholde sig til, at kommunen måske kan risikere at skulle betale knap 50 mio. kr. i gammel skattesag. Alle tre - Charlotte Vincentz Petersen (S), Poul Poulsen (R), Mogens Mulle Johansen (SF) og Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) - er enige om, at det er urimeligt.