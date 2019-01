Magdalene Kastrup, pensionist, 90 år og fra Assens: - Jeg fik det fine brev, som jeg syntes lød hyggeligt (invitation, Assens Kommune sendte ud til 5.000 tilfældige borgere om at komme med til borgermødet, red.). Jeg synes, det så så spændende ud og tænkte, at det kunne jeg da godt melde mig til. Jeg snakkede med min datter, hun havde også fået brevet, og så sagde jeg: 'Så kan vi tage derhen.' 'Jamen, det kan vi da godt', sagde hun. Og så meldte vi os. Jeg har ikke planer om at sige en hel masse. Jeg vil bare høre, hvad de vil gøre ved alle de gamle og os allesammen. Politikerne er nok lidt stive i det. Det er ikke altid vi kan forstå, hvad de mener. Foto: Martin Kloster