Helnæs: Ejeren af Helnæs Camping, Erika Blom, kan ikke se problemet i, at der kommer flere sommerhusgrunde på Helnæs. Og hun er også lidt træt af, at der i lokalrådets indsigelse til kommunen står, at hun er imod anlæggelsen af sommerhusgrunde.

- Jeg har ikke noget imod det, men jeg er blevet citeret for, at jeg er imod det. Det er jeg ikke. Jeg har bare sagt, at jeg ikke tror, at flere sommerhusgrunde vil give mig flere kunder, siger Erika Blom, der har drevet Helnæs Camping siden 2014.

I den forbindelse bor hun halvdelen af året på Helnæs. Den anden halvdel bor hun i Hindsgavl ved Middelfart, hvor hun driver Hindsgavl Camping. Her mener hun, at man har haft stor succes med at skabe turisme i et naturskønt område.

- Her har man jo Hindsgavl Naturcenter, der ligger helt upåklageligt midt i naturen. Jeg mener godt, at naturen og turismen kan gå hånd i hånd. Der er jo ikke snak om, at der skal komme flere millioner turister til Helnæs. Så længe man tænker sig om og får det planlagt rigtigt, kan jeg ikke se, at det skulle være noget problem. Vi kan jo ikke lukke hele øen af, siger Erika Blom, som mener, at de negative reaktioner på kommunens planer er forventelige.

- Den her ø er delt i to. Der er nogen, der altid er imod. De synes, at alting skal være, som det altid har været, siger Erika Blom.