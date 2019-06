- De store velfærdsområder skal skånes mest muligt

- Hvorfor vil I ikke udføre den opgave, I er blevet pålagt af økonomiudvalget?

- Vi har hele tiden sagt, at vi ønsker en politisk drejning, der skåner de store velfærdsområder mest muligt, og så skal man ikke lave procentbesparelser over hele linjen. I UBF's råderumskatalog er der ikke ret meget, der er hverken ønskeligt eller spiseligt, og ved at begynde at sortere i det, sender vi nogle politiske signaler, og det synes jeg ikke er fair over for de personalegrupper, det handler om. Hvis vi skal finde så mange millioner, skal der strukturelle ændringer til. Vi kan ikke blive ved med at bede personalet lave mere for mindre.

- I 2019 har Assens Kommune et forventet merforbrug på 114 mio. inkl. overførte underskud fra tidligere år. Hvor mener I, at man kan finde så store beløb uden at spare på de store velfærdsområder?

- Vi siger ikke, at vi ikke vil være med til at spare på de store velfærdsområder, for det vil vi gerne være med til, hvis det er strukturelle, organisatoriske ændringer, der ikke forringer det, vi som kommune er sat i verden for - nemlig den nære velfærd.

- Hvis vi siger, at man kan finde over 100 mio. kr. på organisatoriske ændringer, så er det jo ikke noget, der kan træde i kraft med det samme, og det er jo her og nu, at Assens Kommune har et problem?

- Vi skal ikke finde over 100 mio. her og nu. Vi har aftalt at kigge på straksopbremsning i forhold til anlæg, og det kan være med til at finansiere de engangsudgifter, der er med underskud, der er overført fra 2018. Der er også enighed om, at vores anlægsbudgetter fremadrettet bliver lavere, indtil vi har fået rettet vores økonomi op. Nu har vi givet hinanden håndslag på, at der skal kigges på 20-25 driftsområder, og hvis det skulle vise sig, at der ikke kan findes noget, så har vi en ny situation. Jeg tror bare ikke på det. Vi har 2,7 mia., vi administerer i Assens Kommune, og vi er langt fra at have været i alle kroge.

- Hvor har I ikke været?

- Der er masser af steder, men problemet er, at det har vi ikke føling med som politikere. Vi kan bare mærke, at pengene rasler ud mellem fingrene på os, og de (flertallet i byrådet, red.) kan ikke bare blive ved med at tage gamle spareforslag frem.

- Men hvis pengene rasler ud, fordi demografien ændrer sig, og der er flere udgifter til handicapområdet, så er det jo ikke noget, I kan ændre, for de mennesker er der jo.

- Så er løsningen jo heller ikke at spare yderligere på de områder.

- Hvordan skal I undgå det?

- Det er det, vi skal have undersøgt. En af måderne er at sætte anlægsbudgettet ned. Det kan også være, at vi skal leve med, at vi ikke skal være de hurtigste, når folk skal have lavet pas eller bygge om på deres hus. Måske skal vi ned på landsgennemsnittet der.

- Hvor mange mio. kan man finde på, at det skal tage længere tid at få lavet et nyt pas?

- Sådan kan du jo blive ved med at sige, men det her bliver mange bække små.