Dan Gørtz (V), formand for Miljø, Teknik og Plan i Assens Kommune, forholder sig her til de nye planer om sommerhusgrunde på Helnæs.

Der var forslag om flere sommerhusgrunde på Helnæs i 2015. Dengang blev det ikke til noget. Hvorfor kommer forslaget igen?

- For hver gang at vi sender en ny strategi ud, er der et nyt byråd. Vi har vedtaget en vision for 2030, hvor vi endnu engang ser potentialet for at få mere turisme til vores kommune. Blandt andet ved at udlægge områder til sommerhuse. Det er Helnæs igen en del af det.

Har I en forventning om, at Helnæs-borgernes holdning har ændret sig?

- Nej, jeg tror ikke, at vi har en forventning om, at holdningen på Helnæs er væsentligt anderledes. Dertil er det jo den samme gruppe borgere, som bor der, som udtaler sig. De ændrer jo ikke holdning.

Er det et spørgsmål om, at borgerne på Helnæs skal få ja-hatten på?

- Altså, jeg tror, at vi skal prøve at komme ind i en dialog om, hvad den helt konkrete belastning ved at udlægge sommerhusgrunde er. Har man nu fået fat på fordele og ulemper? I forhold til halvøens størrelse synes jeg, at man godt vil kunne rumme et areal på 12 hektar, hvis man lige synker et par gange.

Kritikpunkterne handler om naturen og vejenes tilstand. Hvad siger du til det?

- Jeg kan sige, at i den faste del af kommunen er der eksempler på veje, der har det noget ringere. Det er rigtigt, at det vil give øget trafik, men det er der i den grad overalt i Danmark og ikke mindst i den øvrige del af kommunen, så i forhold til det synes jeg ikke, at det er helt rimeligt. Det kunne jo også give en bedre økonomi til at gøre noget ved vejnettet. Dæmningsvejen bliver brugt i reklamer for meget fine biler. Det gjorde man ikke, hvis den havde et usselt udtryk.

- I forhold til naturen er der inden for de sidste 10-15 år udlagt egentlig landbrugsjord til decideret naturområde på Helnæs. Her har naturen nydt fremme på bekostning af kulturen, som jo er alt det, der skabes af mennesker. For eksempel Helnæs Made. Hvad enten man bor til leje eller ejer et sommerhus, kommer man jo ikke til Helnæs for at være hård ved naturen. Man kommer jo netop for at få en naturoplevelse.

Borgerne mener ikke, at 100 sommerhuse vil være nok til, at en dagligvarebutik kan løbe rundt?

- Se, en sommerhusstand kan godt bruge for 25.000 kroner dagligvarer om året. Det er 2,5 millioner kroner for 100 sommerhuse. To-tre millioner ekstra i omsætning i en dagligvarebutik skal man nu ikke helt kimse af. Måske kunne det blive til en ekstra arbejdsplads, og måske er det lige det, der gør, at man kan fastholde en dagligvarebutik.

Helnæs-borgerne foreslår, at de nuværende boliger til salg får status af flexboliger. De mener, at det vil gøre dem mere attraktive. Hvad siger du til det?

- Hvis man åbner op for at omdanne nogle af helårsboligerne til flexboliger, så kan det godt være svært ikke at gøre det på hele Helnæs. I forhold til de indsigelser der er omkring sommerhusgrundene, så kan jeg forestille mig, at det vil være svært at forlige sig med, hvis Helnæs skal ændre status fra at være et sted med hovedvægt på fastboende til at være en turisthalvø.