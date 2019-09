Se her, hvilke kriterier projekterne er vurderet efter

Der var i udvælgelsen af projekterne lagt vægt på:- At byen/bydelen står over for en reel risiko for oversvømmelse med store økonomiske skader til følge.



- At kommunen har udvist faglig og politisk opmærksomhed på udfordringen med klimatilpasning i forhold til havvand.



- At kommunen tænker bæredygtig byudvikling og minimering af risiko sammen.



- At projektet er solidt forankret kommunalt, politisk og administrativt.



Derudover er projekterne valgt ud fra deres forskellige geografiske beliggenhed og deres potentiale for på forskellig vis at teste og udvikle nye løsninger.



Kilde: Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet