Bangladesh har indledt en hårdhændet kamp mod narko. Men der er frygt for, at den vil ligne Filippinernes.

Politiet i Bangladesh har dræbt mindst 86 mennesker og anholdt omkring 7000 mistænkte, siden ordensmagten tidligere på måneden indledte en aktion mod narkosmugling.

Det oplyser myndigheder i Bangladesh mandag.

De 86 drab har fundet sted i situationer, hvor politiet har følt sig nødsaget til at forsvare sig, siger politidirektør Mufti Mahmud Khan.

Den hårdhændede indsats har vakt kritik fra menneskerettighedsorganisationer og skabt frygt for, at indsatsen kan udvikle sig lige så blodigt som narkokrigen i Filippinerne.

Landets premierminister, Sheikh Hasina, godkendte indsatsen i begyndelsen af maj. Formålet er at stoppe udbredelsen af et stof, der kaldes "ya ba", et metaamfetamin der er udbredt i Asien.

Handlen med dette stof menes at have en værdi af omkring tre milliarder dollar årligt, vurderer myndigheder.

Det produceres i Myanmar og smugles over grænsen til Bangladesh.

- På det seneste er narkohandlen steget, og vi føler, at folk skal være på vagt og motiveret til at gøre noget imod det, siger en højtstående politiofficer, Devdas Bhattacharya, på et pressemøde.

- Processen vil fortsætte, til det er helt udryddet.

Politiet mener, at en del del af den narkotika, der kommer til Bangladesh, bliver solgt af de rohingyaer, der er flygtet fra Myanmar til Bangladesh.

Mange rohingyaer siger, at de unge mennesker presses ud i kriminalitet, fordi de ikke kan få arbejde på almindelig vis og ikke har adgang til hjælp.

Menneskerettighedsaktivister frygter, at indsatsen mod narko vil udvikle sig blodigt som i Filippinerne, hvor tusinder er blevet dræbt af politiet i de seneste to år.

- Sheikh Hasina-regeringen siger, at den beskytter menneskerettighederne, så den bør foregår med et godt eksempel i stedet for at ønske at blive sammenlignet med et undertrykkende regime, siger Meenakshi Ganguly, der er direktør for Sydasien-kontoret i Human Rights Watch.