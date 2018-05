Håndbold: Med 10 minutter tilbage af den anden bronzekamp mellem Aalborg Håndbold og GOG - og med fynsk føring på tre mål - tog GOG-cheftræner Nicolej Krickau en meget vigtig timeout.

Fynboerne havde spillet bedst det meste af opgøret, men der var tydeligvis ved at snige sig nervøsitet ind hos de gule spillere. Det lå med garanti i baghovedet på mange af spillerne, at de i de seneste kampe havde tabt meget i slutfasen.

Aalborg Håndbold-GOG 31-37 (17-19) 2. DM-bronzekampKampens gang: 1-5, 3-7, 7-9, 8-14, 12-16, (17-19), 20-20, 22-24, 24-28, 26-30, 29-34, 31-37.



Mål: Aalborg: Martin Larsen 10, Patrick Wiesmach 5, Lovro Jotic 4, Magnus Saugstrup 4, Andreas Holst Jensen 3, Simon Hald 3, Rene Antonsen 1, Buster Juul 1 (1). GOG: Gøran Johannessen 7, Lasse Møller 6 (3), Torsten Laen 4, Emil Jakobsen 4, Niclas Kirkeløkke 4, Henrik Jakobsen 4, Frederik Bo Andersen 4, Mark Strandgaard 2, Lars Hald 2.



Bedste spiller: Aalborg: Martin Larsen. GOG: Gøran Johannessen.



Udvisninger: Aalborg: 1. GOG: 4.



Dommere: Jesper K. Madsen og Henrik Mortensen - præstation ok.



Tilskuere: Små 4000.



GOG's næste kamp: Torsdag den 31. maj, kl. 19.30: GOG-Aalborg Håndbold.



Bemærkninger: I forbindelse med Dansk Håndbold Award i Viborg, 4. juni, er der 10 nominerede til "årets mål i ligaen". Blandt dem er GOG'erne Lasse Møller og Magnus Jøndal. Møller med en vanvittig kringle i en kamp mod Aarhus og en svævende Jøndal efter en flot frispilning fra Gøran Johannessen.

Timeouten gav ro. GOG'erne slog bolden i jorden en ekstra gang, og derfor trak de hurtigt fra. Og det så grundigt, at mange af de små 4000 tilskuere i Gigantium begyndte at forlade deres stole med flere minutter tilbage af opgøret.

GOG endte med at vinde så sikkert som 37-31 efter føring 19-17 ved pausen i et opgør, som GOG skulle vinde. Ellers var bronzen gået til hjemmeholdets spillere. Nu bliver der en tredje og afgørende kamp om medaljerne i Gudme på torsdag. Og det virker som om, det er en kamp, hvor GOG som udgangspunkt er ovenpå. GOG spillede bedst mod et til tider modløst Aalborg Håndbold, og det så ud til, at fynboerne endelig har fået lagt nederlaget til Skjern Håndbold i den tredje semifinalekamp helt dybt ned i en sæk. Og at de har snørret sækken til.