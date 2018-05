Polen vil gerne have de omkring tusind amerikanske soldater, der midlertidigt er udstationeret i landet, til at blive der på permanent basis.

Den polske forsvarsminister, Mariusz Blaszczak, siger mandag, at Polen er bekymret for sin egen og for regionens sikkerhed, efter at Rusland invaderede Krim-halvøen og gjorde den til en del af Rusland.

Også Ruslands støtte til separatister i det østlige Ukraine samt anden russisk opførsel er, set med polske briller, truende.

Under et besøg i Washington for nylig har ministeren haft drøftelser med amerikanske embedsmænd om soldaternes tilstedeværelse i Polen, siger han.

Ifølge ham har Senatet i Washington taget kontakt til det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, for at drøfte spørgsmålet.

- En sådan tilstedeværelse er af stor betydning, fordi det afskrækker modstanderen, siger Mariusz Blaszczak til polsk radio.

I Moskva siger en talsmand for præsident Vladimir Putin, at en øget tilstedeværelse af vestlige soldater tæt ved den russiske grænse "afgjort ikke på nogen måde bidrager til sikkerhed og stabilitet på kontinentet".

- Tværtimod vil disse ekspansive skridt helt sikkert resultere i modtræk fra russisk side, siger talsmanden, Dmitrij Peskov.

Det polske netmedie Onet.pl skriver, at Polen tilbyder at betale op mod to milliarder dollar for den infrastruktur, der kan gøre en permanent udstationering mulig.