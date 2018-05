sundhed

Såvel lægemiddelindustrien som de syddanske læger bakker op om en ny aftale, der sikrer samarbejde mellem de to parter, men under stram topstyring fra regionens side.

Regionen: Det bliver fremover med anstandsdame - billedligt talt - når lægemiddelvirksomhederne skal gøre tilnærmelser til læger og andre sundhedspersoner i Region Syddanmark, og det kommer til at ske helt uden protester fra nogen af de to parter.

I november sidste år blev det besluttet, at man fremover selv ville stå for alle sundhedspersoners efteruddannelse for at sikre deres habilitet og evne til at være uvildige, men med en ny aftale, indgået med Lægemiddelindustriforeningen (Lif), kan læger og andre sundhedspersoner nu igen få ny viden fra medicinalvirksomheder. Støtte og samarbejde kommer dog til at ske under stram topstyring fra regionens side og med faste krav, som man vil kunne se i den medfølgende faktaboks.

Aftalen om støtte til lægers efteruddannelse En ny aftale mellem Region Syddanmark og Lægemiddelindustriforeningen (Lif) fastslår fælles principper for samarbejdet om efteruddannelse og kompetenceudvikling af sundhedspersonale på regionens sygehuse. Her er nogle af nøglepunkterne:



Fremover skal alle lægemiddelvirksomheder, der vil støtte eller sponsorere uddannelsesaktiviteter for sundhedspersonale, henvende sig sygehusdirektionen, som herefter beslutter, om man skal deltage i den foreslåede aktivitet, og hvem der i givet fald skal deltage. Det gælder både virksomhedernes egne arrangementer og sponsorering af aktiviteter, arrangeret af tredjepart. Virksomhederne kan oplyse, om arrangementet er målrettet bestemte kompetencer og specialer, men ikke bestemte personer.



Virksomheder, der afholder et uddannelsesarrangement, skal oplyse et deltagergebyr, hvis der er tale om indhold, forplejning og materialer, der er over en bagatelgrænse (almindelig mødeforplejning og undervisningsmaterialer). Hvis det faglige indhold udgør en væsentlig værdi, skal den indregnes i deltagergebyret.



Hvis lægemiddelvirksomheder afholder eller giver støtte til uddannelsesaktiviteter, skal det anmeldes til Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien, som kan kontrollere, om lovgivningen og de brancheetiske regler overholdes.

Hos Lægeforeningen i Syddanmark ser formand og anæstesilæge Anne-Karina Abel Torkov positivt på det armslængde-princip, der er blevet indført, så efteruddannelsen ikke længere er en sag mellem sundhedsperson og lægemiddelvirksomhed.

- Samarbejdet bliver mere troværdigt, fordi man har hevet ansvaret helt op på sygehusledelsesniveau. Det er også med til at sikre åbenhed i forhold til den efteruddannelse, som er finansieret af industrien, fordi det ikke er op til den enkelte læge selv at have de direkte forbindelser. Samarbejdet har meget været på personniveau, hvor det ikke kan undgås, at der på et tidspunkt kommer en interessekonflikt, siger hun.