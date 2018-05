Det blev en polterabend, en kommende brudgom næppe nogensinde vil glemme, for pludselig stod han foran fem-seks patruljevogne med udrykning og cirka dobbelt så mange betjente.

Episoden fandt sted mandag kort før klokken 19, hvor hele polterabend-selskabet var nået til parkeringspladsen ved Føtex på Vesterbro. Her iagttog et vidne, at en mand blev udsat for vold og kontaktede derfor Fyns Politi.

- Han syntes, det lignede nogle personer i slagsmål, og at én var i knibe, forklarer vagtchef Kenneth Taanquist, Fyns Politi.

Derfor tog politiet ingen chancer og sendte derfor både almindelige patruljevogne og en indsatslederbil af sted med fuld udrykning rundt om blandt andet banegårdscentret.

Der var dog ikke slagsmål, selv om det muligvis har været gommen, som havde råbt om hjælp, og dermed fået vidnet til at tro, at manden var i knibe. Han var bare i færd med at blive overdynget med peber.

- De har i hvert fald fået én på opleveren, de sent vil glemme, lyder det fra vagtchefen.