Efter at priserne for at krydse Storebælt er faldet ved årsskiftet, er der kommet færre penge i kassen, selvom flere kører over broen.

Selv om antallet af biler og lastbiler på Storebæltsbroen er steget er indtægterne gået den modsatte vej.

Det viser en delårsrapport for Sund & Bælt koncernen for årets første kvartal.

I rapporten fremgår det, at der er kørt 2,5 procent flere biler og 1,1 procent flere lastbiler over Storebælt, og det giver en samlet vækst på 2,3 procent, men alligevel er der kommet 10 procent færre kroner i kassen.

Faldet er på 68 millioner kroner, og skyldes blandt andet, at taksterne for at krydse bæltet blev sat ned ved årsskiftet. Dertil er der også et fald i indtægterne fra jernbanerne. Alligevel giver det ikke alvorlige panderynker hos Sund & Bælt.

- Selvom de lavere priser på Storebælt har betydet en reduktion i vores indtægter, og vederlaget for at benytte vores jernbaneanlæg er reducerede, formår vi at få et tilfredsstillende resultat for perioden. Det er godt hjulpet af en fortsat stigning i trafikken over Storebælt, samt lave renteudgifter. Samlet set betyder det, at vi fastholder vores forventninger til årets resultat, siger administrerende direktør Mikkel Hemmingsen.

I gennemsnit passerede godt 30.000 køretøjer Storebæltsforbindelsen i døgnet i årets første kvartal. Mange af dem med enten BroBizz eller nummerpladegenkendelse, som er den seneste betalingsmulighed ved broanlægget i Korsør.

- Vi kan se, at vores kunder er glade for at benytte vores automatiske betalingsløsninger. Vi har netop rundet en million BroBizz, og tilmelding til vores nummerpladeløsning, PayByPlate, går støt fremad og er i dag benyttet af mere end 52.000 kunder, siger Mikkel Hemmingsen.