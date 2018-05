Endnu en midlertidig ubehagelighed i forbindelse med letbanebyggeriet i Odense mødte fra mandag morgen byens trafikanter, da Niels Borhs Alle blev spærret vest for Campusvej.

Årsagen til, at den vigtige vej lukkes midlertidigt, er nedsækningen af en ny tunnel, som fremover skal sikre, at de bløde trafikanter kan krydse vejen trygt. Den nye tunnel under Niels Bohrs Alle er et såkaldt tilkøb til letbaneprojektet, som Odense Kommune har valgt at investere i for at styrke trafiksikkerheden og fremkommeligheden for cyklister i området i fremtiden.

Når Nyt OUH således åbner, forventes det, at op mod fire gange så mange mennesker som i dag dagligt skal gennem krydset.