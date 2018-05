genanvendelig plast

- Det er glædeligt, at vi har en industri, der går forrest og siger: Det her kan vi gøre bedre. Jo mindre, man som politiker skal regulere, jo bedre, sagde han til Fredericia Dagblad.

- Vi brænder alt for meget plastik af i Danmark, sagde miljø- og fødevareministeren til Fredericia Dagblad. Derfor ville han gerne se et af de steder, hvor genanvendelsen af plastik er stor.

Plastflasker skal laves af genbrugsplast Danske tapperier har lanceret Europas mest ambitiøse mål for plastflasker.I 2025 skal der være mindst 50 procent genbrugsplast i alle nye plastflasker. Det er dobbelt så meget som i dag. Via Dansk Retursystem indsamles i dag 90 procent af alle branchens emballager. Men på europæisk plan ender alt for meget plast som affald, mener Europa-Kommissionen, som har opfordret industrien til at øge mængden af genanvendt plast fra tre millioner ton til 10 millioner ton i 2015.

Jakob Ellemann-Jensen (V) nød ikke bare smagen, men også den miljørigtige fornemmelse. For på bryggeriet i Fredericia er man dygtig til at genanvende plastik. I 2025 skal der være mindst 50 procent genbrugsplast i alle nye plastflasker, har Bryggeriforeningen bestemt.

Gæsterne så råmateriale forvandle sig til tusinder af Coca-Cola-flasker. Først blev en lille reagensglaslignende form pustet op til en sodavandsflaske. Siden blev den fyldt med den brune, brusende væske. Så kom mærkaterne på.

- Vi er på 25 procent genanvendt plastik i dag, og vi vil op på 50 procent i 2025, sagde Carlsbergs kommunikationsdirektør Anders Bering.

Lande som Rusland og Ukraine kigger mod Danmark for inspiration. De to østlande er nogle af de steder, hvor der er såkaldte "landfills". Det er områder med bjerge af plastik. I Danmark sikrer retursystemet, at 90 procent af plastik returneres.

- Vi har jo et godt system, pantsystemet i Danmark, som man misunder os i hele verden. Men vi kan sætte et højere mål, sagde Jakob Ellemann-Jensen.

Fra Danmarks Naturfredningsforenings Maria Reumert Gjerding lød det:

- Helt grundlæggende har vi et kæmpe problem med plastic. Skal vi løse det, skal vi sætte meget mere ind på det, end vi gør nu. Her har vi et eksempel på en masseproduktionsvirksomhed, som gerne vil være med til at løse den kolossale udfordring, sagde DN-præsidenten, som kaldte målet om 50 procent for "en god start".

- Vi skal gerne op på 100 procent, sagde hun.