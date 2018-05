EU kræver omvalg i Venezuela, efter at præsident Nicolas Maduro tidligere på måneden blev genvalgt ved et valg, der "savner enhver troværdighed".

Sådan lyder meldingen fra EU's udenrigsministre mandag på et møde i Bruxelles.

- Der var stærk enighed om at opfordre til et nyt præsidentvalg, der er frit og fair, siger EU's udenrigschef, Federica Mogherini, efter mødet.

Hun siger, at et nyt valg skal respektere forfatningen og gøre det muligt for alle politiske partier at deltage.

Samtidig går EU nu i gang med at forberede en udvidelse af de sanktioner, der allerede er indført mod Venezuela.

EU understreger, at de nye sanktioner ikke vil ramme befolkningen.

Ved valget 20. maj vandt Maduro en ny præsidentperiode på seks år.

Han fik 68 procent af stemmerne ved et valg, der blev boykottet af det meste af oppositionen.

Men valget levede ikke op til nogen demokratiske minimumstandarder, mener EU.

- Valget og dets resultat manglede enhver troværdighed, da valgprocessen ikke sikrede de nødvendige garantier for inkluderende og demokratiske valg, siger EU-landene i en udtalelse.

EU opfordrer samtidig til, at alle politiske fanger i det kriseramte sydamerikanske land bliver løsladt.

Også USA har sat gang i nye sanktioner mod Venezuela efter det omstridte valg.

Præsident Donald Trump har samtidig kaldt genvalget af Maduro for "et svindelnummer".