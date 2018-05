Der er ikke noget at sige til, at daginstitutionen Den Magiske Gryde har en lang venteliste. Siden børnehuset i 2015 blev selvejende, har børnene fået glæde af en splinterny legeplads og et samarbejde med Ældre Sagen.

- Vi er børnenes reservebedster. Vi kan lege med børnene eller give dem ro og nærhed på tidspunkter, hvor pædagogerne måske har travlt med at trøste, skifte bleer eller stå for aktiviteter. Altså vi er jo frivillige, og laver jo ikke pædagogernes arbejde, men vi er da nok med til at aflaste lidt. Og jeg synes, det er hyggeligt! Jeg bliver så glad af det, fortæller Mette Vilhelmsen.

- Vil du med over og høre en historie, Sofus? spurgte Mette Vilhelmsen, frivillig i Ældre Sagen. Hver tirsdag formiddag læser hun historier for vuggestuebørnene i huset. Ældre Sagen har i alt tre frivillige, som fast kommer hver uge og tilbringer tid med børnehusets i alt 46 børn fra vuggestue- til børnehavealderen.

Den Magiske Gryde På grund af et faldende børnetal besluttede Odense Kommune i 2014, at børnehuset i Kragsbjergkvarteret i Odense M skulle lukke. Børnehuset havde plads til 40 børn.Men blandt andet udsigten til at blive flyttet til større institutioner fik en forældreflok til at genåbne stedet som en privat institution, Den Magiske Gryde, i marts 2015. Den Magiske Gryde har i dag plads til 35 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. 46 af de i alt 47 pladser er optaget, og børnehuset har lange ventelister, fortæller Evald Bundgård Iversen, bestyrelsesformand i det selvejende børnehus. Til den nye legeplads har Odense Kommune støttet med 400.000 kroner fra Bydelspuljen, mens Fionia Fonden har bidraget med 75.000 kroner. Desuden har forældrenes frivillige indsats i forbindelse med Den Magiske Grydes årlige børneløb også rejst midler til projektet.

Den Magiske Gryde har netop gennemført en omfattende renovering af sine udendørsarealer med hjælp fra stærke forældrekræfter og økonomiske midler fra Odense Kommune og Fionia Fonden. Og det er ikke kun børnehave- og vuggestuebørnene, som skal have gavn af den nye motorikbane, gynger og rutsjebane.

- Vi vil gerne række ud til andre i lokalområdet, for vi kan bruge hinanden til fælles glæde. Vi samarbejder med Ældre Sagen om højtlæsning for børnene, besøger Havebæk Plejecenter, eller bruger fodboldklubben OKS' faciliteter. Nu får vi et nyt attraktivt sted at byde ind med, siger Evald Bundgård Iversen, bestyrelsesformand i det selvejende børnehus.

Det er pædagogerne selv, som har henvendt sig til Ældre Sagen, og daginstitutionen er den eneste i Odense, som får besøg af frivillige fra Ældre Sagen.

- Vi er blevet et område, som rigtig mange familier rykker til. Vi har meget lange ventelister, så vi har intet problem med at skaffe børn, siger bestyrelsesformand Evald Bundgård Iversen.

- Forældre vil gerne have institutioner i lokalområdet, som skaber et dagligt liv, et fælles engagement om en fælles sag og et sted, hvor man mødes. Det udfordrer stordriftstankerne om at "større er bedre", tilføjer han med en kommentar om, at forældrene er rigtig gode til at give en hjælpende hånd.

Og ifølge daglig leder i Den Magiske Gryde, Joan Hansen, som har arbejdet i institutionen i 24 år, er børnehusets forvandling fra kommunal til privat kommet børnene til gode.

- Børnene nyder simpelthen bare at komme ud. Førhen havde vi én stor rutsjebane og ikke så meget andet. Nu har vi lavet et motorik- og et friområde, og et areal med græs, som børnene elsker.