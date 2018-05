I Nørre Aaby er der fundet en skildpadde, og i Faurskov ved Aarup en kvie. De to ting har næppe andet til fælles end at Fyns Politi efterlyser deres respektive ejere.

Den ene har et skjold og bevæger sig meget langsomt, mens den anden er stor, tung og tygger drøv. Men ellers har de to dyr ikke andet til fælles end at de er kommet på afveje, så Fyns Politi har været nødt til på deres Twitterprofil at efterlyse de respektive ejere.

Skildpadden, som man fra ordensmagtens side vurderer er en sumpskildpadde, blev i fredags fundet ved Postbakken 6 i Nørre Aaby. Ud fra et billede, Fyns Politi har taget af det lille dyr, har den ikke særlige kendetegn, men må nok betragtes som gennemsnitlig af sin art.

Er man ejer af den lille skildpadde kan man ringe til Fyns Politi på telefon 114 og oplyse journalnummeret 2300-60111-00014-18.

På Bjergevej i Faurskov ved Aarup fik man onsdag i sidste uge en uventet gæst. I en fold stod der pludselig en stor kvie af racen Galloway. Hvordan den har forvildet sig ind i folden og hvorfor melder historien ikke noget om, men der må være en landmand, som savner sit store dyr. Man kunne fristes til at nævne, at den muuuuhligvis er faret vild og ledt efter et midlertidigt hjem.

Her skal man oplyse journalnummeret 2300-61890-00938-18, hvis man er ejer af det store dyr.