Fodbold: Sten Grytebust, OB's stærke mand mellem stængerne, kan være på vej væk fra Ådalen.

Ifølge dagbladet BT forhandler OB således med flere klubber om et salg af 28-årige Grytebust, der har et år tilbage af sin kontrakt med OB.

Ifølge BT's oplysninger står kapløbet om den eftertragede nordmands underskrift lige nu mellem tre klubber - de hollandske rivaler Groningen og Vitesse Arnhem samt en unavngiven tysk 2. bundesliga-klub.

Sten Grytebusts agent, Jim Solbakken, ønsker ikke at kommentere på oplysningerne over for BT, men han bekræfter, at et skifte kan være tæt på.

- Jeg kan sige så meget, at hans fremtid nok ligger sydpå, siger Jim Solbakken.