Faaborg-Lyø-Avernakø: Det er slut med muligheden for at komme på gratis udflugt med Faaborg III til Lyø og Avernakø grundlovsdag.

Det var ellers nærmest blevet en tradition, for sådan har det været i årene 2015-17, men for mange, omkring hver tredje, hamstrede gratis billetter på forhånd og gad så alligevel ikke bruge dem, når dagen kom. Det var problematisk, for billethamstrene optog pladsen for folk, der ellers gerne ville have været af sted. Det har borgmester Hans Stavsnager taget konsekvensen af, og han har besluttet, at der i år ikke bliver gratis ture.

Det er netop den såkaldte borgmesterpulje, der har finansieret de gratis ture, men i stedet skal de 50.000 kr. i år spenderes på mere traditionel markedsføring af småøerne. Der skal laves særlige kampagner henvendt til lystfiskere, og der skal laves turistfilm, der kan vises i både Danmark, Tyskland og Holland, og så skal der ved hjælp af facebook-annoncering og radiospots trækkes dagsturister fra Odense til Sydfyn.