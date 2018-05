Håndbold: Søndag blev Mette Tranborg den store profil for Odense HC, da hun scorede otte gange i kampen om DM-guld. Det var ikke nok, for København vandt opgøret 26-25 og var dermed bedst á tre omgange i finaleserien.

Og måske ville hun helst have haft en guldmedalje, men mandag har Mette Tranborg alligevel fået lidt at glæde sig over ovenpå skuffelsen. Via hjemmesiden Handball-Planet.com er hun nemlig blevet stemt ind som verdens mest talentfulde højre back.

Tranborg fik lige så mange stemmer fra journalisterne som Københavns Hanna Blomstrand, men Odense HC-profilen sikrede sig hæderen ved et overtal af fanstemmer i forhold til svenskeren. Hun er den eneste dansker, der har fundet vej til "Young Female World's Best 7" - holdet over verdens største talenter på hver sin position i sæsonen 2017/2018.

De syv er sat sammen af håndboldjournalister og fans fra hele verden. Det er femte gang, at Handball Planet står bag udvælgelsen af et sådant talent-hold.