I marts præsenterede et bredt ministerhold planen for, hvordan boligområder på regeringens såkaldte ghettoliste i 2030 skal være afviklet. Mandag faldt en delaftale på plads i Børne- og Socialministeriet, der skal sikre, at børn i ghettoer skal lære om dansk værdier og normer, allerede når de er et år.