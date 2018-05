Politiske satiretegninger indtager mandag plads foran Christiansborg for at hylde 100-års-dag for folkestyret.

En simpel streg i form af en satiretegning kan gennem sin bidende karakter ramme lige der, hvor det gør ondt på politikerne.

Det markeres mandag ved udstillingen "Hofnar eller folkestyrets vagthund - politiske satire tegninger gennem 100 år".

Det sker i anledning af, at det er 100 år siden det første møde i Folketingssalen fandt sted på det nuværende, tredje Christiansborg.

- Det er en vigtig del af den danske presse, for vi har en særlig indgang alene i kraft af, at vi tegner det, vi gerne vil fortælle. Vi kan gøre det med den vid og bid, som er en del af den danske folkehumor.

- Ligesom journalistik er vi på en måde med til at påvirke og udvikle dansk demokrati i fællesskab, siger bladtegner Claus Seidel, der har været med til at udvælge de mange tegninger.

Udstillingen består af 50 satiretegninger fra de seneste 100 år, hvor både politikerne, journalisterne og bladtegnerne indtog det moderne folkestyre.

Med grundloven af 1849 fik borgerne retten til at ytre sig frit på skrift og i tale.

Ifølge Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), kan satiren være både barsk og til tider også magtfuld.

- De kan gøre det, at vi får lejlighed til at grine af os selv, og det er sundt. Jeg er absolut tilfreds med, at tegnere i Danmark gør det, som de gør. Det er en sejr for ytringsfriheden, siger hun.