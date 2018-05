Fyns Amts Avis mener: Fartbøder skal veksles til trafiksikkerhed

Det er lige før, man ikke orker endnu en diskussion om politiet fotovogne.

Argumenterne fra de to lejre, de danske bilister synes at have delt sig i, er nemlig hørt, vendt og drejet så mange gange før, at de fleste kan dem i søvne.

"Fotovognene er en pengemaskine", fastholder den ene lejr, mens den anden insisterer på, at fotovognene har en væsentlig og positiv betydning for trafiksikkerheden.

“ Det er de bilister, der kører for hurtigt, som holder pengemaskinen i gang.

Med en hyppig tilføjelse fra de sidstnævnte om, at de, som ikke ønsker at fodre pengemaskinen, jo "bare kan overholde fartgrænserne".

Ikke desto mindre er der grund til at tage diskussionen igen.

Avisen Danmark har kortlagt brugen af politiets fartvogne og det kontante udbytte af dem.

Og tallene er både opsigtsvækkende og bekymrende.

Sidste år udskrev fotofartvognene således i omegnen af 600.000 bøder, som indbragte statskassen den nette sum af 895 millioner kroner.

En rekord for fartbøderne, som ud over at skæppe godt i statskassen også mere end antyder, at bilisterne på de danske veje har mere end svært ved - eller måske ligefrem en modvilje mod - at overholde de fartgrænser, der nu engang er fastlagt i færdselsloven.

Og når nu diskussionen om fotovognene er på dagsordenen igen, må man erkende, at der er noget om snakken - i begge lejre.

Fotovognene er penge lige ned i statskassen. Men det er de bilister, der kører for hurtigt, som holder pengemaskinen i gang.

Til gengæld kan det ikke være til diskussion, at alt for mange bilisters alt for mange overtrædelser af loven, ikke er noget holdbart argument for at lade politiet se gennem fingre med håndhævelsen af den.

Så meget desto mere velkommen er den holdning til politiets fotovogne, bilejernes interesseorganisation FDM nu lægger for dagen.

For selv om FDM stadig forholder sig kritisk til politiets måde at praktisere den automatiske fartkontrol på, så er bilejernes forslag om at øremærke fartbødernes mange millioner til øget trafiksikkerhed også velgørende konstruktivt.

For forslaget om at bruge en stor del af pengene fra fartbøderne på forskning i ulykker og helt konkrete trafiksikkerhedsprojekter i kommunerne, vil - også i helt bogstavelig forstand - gøre det lettere at leve med statens pengemaskine.

Farten dræber og er skyld i alt for mange ulykker med alvorligt kvæstede.

Det er der tydeligvis fortsat for mange bilister, der fortrænger eller blot ignorerer.

Og indtil den sammenhæng mellem hastigheden og chancen for at komme uskadt gennem trafikken er gået op for alle, er FDM's forslag et godt alternativ til de mange forsøg, der allerede er gjort på at få dem, der kører for hurtigt, til at lette trykket på speederen.