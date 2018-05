Nogen bilister hader dem som pesten og bruger gerne ord som "pengemaskine" til at beskrive dem. Andre ser dem som en naturlig del af politiets håndhævelse af loven og mener, at fartsynderne bare kan lade være med at køre for stærkt.

Kigger man på, hvor fotovognene har kunnet blitze flest bilister, falder øjnene hurtigt på den Fynske Motorvej og flere af indfaldsvejene i Odense.

Motorvejen udgør knap 28 procent af den samlede bødesum med et samlet bødebeløb på 63,4 millioner kroner over de tre år. Knap halvdelen af beløbet er udskrevet på placeringer på motorvejen inden for postnummer 5260 Odense S. Og langt størstedelen af de bøder blev udskrevet i 2015, hvor et vejarbejde på strækningen udløste et højere bødegennemsnit end normalt på over 2100 kroner.

Flere større veje i Odense markerer sig også helt i toppen med Middelfartvej ved Blommenslyst, Tietgens Allé og Stenløsevej som nogle af de steder, hvor statskassen har indkasseret flest penge.

I forhold til Middelfartvej falder det naturligt sammen med, at det med afstand er den vej, hvor fotovognen oftest har holdt set over de tre år. Langt sjældnere er turen gået til Tietgens Allé og Stenløsevej, hvor bødefrekvensen til gengæld har været markant højere.

På Stenløsevej har fotovognene således kunnet udskrive bøder for 36.499 kroner i timen, mens Tietgens Allé har bidraget med fartbøder på 48.418 kroner for hver time, der har stået en fotovogn her.