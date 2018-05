Skarøfestivalen melder for første gang udsolgt, hvilket især skyldes C.V. Jørgensens placering øverst på plakaten. Festivalleder Lasse Bekker tror også, at det har gavnet festivalen at skærpe profilen og rykke til begyndelsen af august.

- Der kommer flere og flere små festivaler til, og vi følte allerede før 2017-festivalen, at vi stod ved en korsvej. Enten skulle vi drosle ned og begynde at betragte festivalen som et hobbyprojekt, eller også skulle vi gå i modsatte retning og opruste. Vi valgte at øge musikbudgettet med cirka 50 procent. Jeg tror, det er dén strategi, der har øget interessen og gjort, at vi kunne melde udsolgt på partoutbilletter allerede i februar, siger Lasse Bekker.

- Vi har om nogen specielle forudsætninger, fordi vi ligger på en ø. Dem har vi lært at navigere i, og vi synes, vi nu har fundet os en ret præcis formel at lave festival efter. En opskrift som er vores egen, og som flere steder bryder med "plejer", siger Lasse Bekker.

Han understreger, at festival-diversiteten på Fyn og de omkringliggende øer er stor. Og at alle festivaler har forskellige forudsætninger.

- Først og fremmest har vi høstet et hav af erfaringer i den klassiske "learning-by-doing"-metode. Vi gik fra at være helt grønne til at være en - hvis vi skal sige det selv - rimelig professionel eventvirksomhed med tre-fire fuldtidsansatte. Indadtil betyder det, at vi har langt mere greb om, hvad vi laver. I forhold til omverdenen har vi stille og roligt prøvet en masse ting af og fundet frem til vores opskrift på en festival, siger Lasse Bekker.

I 2011 tog Lasse Bekker og Rune Kruse ansvar for festivalen og døbte den "Love In". En støt stigende publikumskurve peaker denne sommer med den første udsolgte festival, hvilket Lasse Bekker tror handler om at tage ved lære af sine fejl.

Skarøfestivalen startede for flere end 25 år siden, da et lokalt ægtepar begyndte at arrangere sommerkoncerter på øen. Senere har både den lokale købmand, sejlere og en beboerforening stået bag roret.

Med den tiltagende strøm af nye festivaler, blandt andet på nærliggende Avernakø, kan man tænke, at festivalmarkedet på Fyn og øerne snart er mættet.

- Der er måske for mange fynske musikfestivaler, men det kan et marked selv regulere på brutal vis. Jeg tror egentlig, at de små byder ind med noget, de store ikke kan. Bag Tinderbox står én af Nordens største koncertarrangører, bag Heartland står verdens største eventvirksomhed. Det giver dem en vældig slagstyrke og placerer dem i en liga, hvor det slet ikke giver mening at sammenligne med de små festivaler. Derfor er det også to komplet forskellige oplevelser. I det lys tror jeg, der er plads til både små og store, men mon ikke der kommer en tiltagende kamp mellem de små, for så mange festivaler render en gennemsnitsdansker heller ikke til over en sommer, siger Lasse Bekker.

Han lægger ikke skjul på, at han anser Heartland Festival for at være epicenter for de fynske festivaler disse år.

- Det er klart, at Heartland med sin store organisation bag har en knivskarp sans for tidsånden og krav til kvalitet samt det unikke. Jeg synes virkelig, den festival sidder lige i skabet, siger Lasse Bekker om festivalen, der foregår ved Egeskov Slot den kommende weekend.