Hvorfor har I skabt Svendborg Jazzfestival?

- Fordi Svendborg fortjener en jazzfestival. Vi har allerede en velfungerende jazzforening, "Giant Steps", som gør det godt og har skabt et fundament, som vi tror er værd at bygge videre på. Samtidig er der flyttet flere dygtige jazzmusikere til byen i løbet af de seneste år, og det vil vi også gerne udnytte. Sidste år ved denne tid havde vi et møde og blev enige om at starte med at søge lokale midler. I september fik vi 30.000 kroner af Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond, og med dem i hånden kiggede vi på hinanden og blev enige om at gå i gang.

Hvorfor lige jazz og ikke blues, folk eller noget andet?

- Vi synes, at Svendborgs brand passer godt i et jazzet univers. Der bor mange kreative mennesker i byen, som elsker at blive udfordret og skubbet lidt til. Det er nøjagtig det, improvisationsmusikken kan. Jazzgenren kan både være samlende, folkelig og provokerende avantgarde.

Der er allerede mange større og mindre musikfestivaler på Fyn. Hvordan skal denne skille sig ud?

- Svendborg Jazzfestival vil - i hvert fald indtil videre - høre til i selskabet med de mindre festivaler. Men den kan komme til at skille sig ud på grund af placeringen i den gamle købmandsgård Ribers Gård, som til daglig huser øvelokaleforeningen Rytmisk Råstof, spillestedet Harders samt en række kunstværksteder. Der bliver fire scener på et relativt lille område med en fantastisk atmosfære, hvilket giver en helt særlig oplevelse. Rammerne er intime, og vores gæster kommer helt tæt på kunstnerne. Desuden er musikprogrammet skruet sammen af cremen af den lokale jazz samt både nationale og internationale navne.

I har meldt ud, at festivalen kræver noget af publikum. Kan du uddybe det?

- Som nævnt kan jazz både være enormt folkelig, men også enormt vild og improviseret. Der er enkelte navne, som kræver, at publikum hengiver sig til kunsten. Det kræver, at man tør blive i et ukendt univers for at få en kæmpe oplevelse.

Hvordan vurderer du jeres første program?

- Jeg synes, det er stærkt. En masse dygtige lokale jazzfolk er involveret i de forskellige bands, og det er vi selvfølgelig stolte af. Programmet afspejler den måde, vi arbejder med musikken på til daglig på Harders. Vores opgave er at præsentere Svendborg for en masse musik, som ellers aldrig ville være kommet til byen.

Jeg kender ikke hovednavnet Meschiya Lake and the Dizzy Birds. Er det et navn, jazz-kendere skal kende?

- New Orleans-jazzelskere vil kende hende, men jeg kendte heller ikke Meschiya, før en af mine medarrangører, "Rasmus Fribo", præsenterede mig for hende. Hun er et energibundt af en anden verden med en skøn og sej vokal, der går lige i hjertet og videre ned i fødderne. Hun spillede for et par år siden på Tønder Festival med stor succes, og hendes band er en kæmpe fest på scenen.

Hvad er jeres forhåbninger i forhold til gæster det første år?

- Vi håber på at sælge cirka 200 billetter pr. dag. Hvis samtlige gæster får en dejlig og spændende oplevelse, får de lyst til at komme igen næste år.

Ærø, Middelfart og Odense (Jam Days) har også jazzfestivaler. Samarbejder I med nogen af dem? Eller lader jer inspirere af deres tilgang?

- Nej, vi samarbejder ikke med disse festivaler. Vi har valgt at starte op helt selv, fordi det er vigtig for os, at festivalen får det udtryk og indhold, vi gerne vil give den. Vi har en stærk og erfaren organisation i foreningen Rytmisk Råstof, og vi har været enige om, hvilken retning vi skulle tage. Når vi skal evaluere på den første version af Svendborg Jazzfestival, vil vi selvfølgelig kigge på, hvordan organisationen står, og hvordan vi bedst sikrer en både solid og spændende kunstnerisk fremtid.