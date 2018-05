fartkontrol

Fredericia: Selv om uheldsstatistikken på Indre Ringvej giver et billede af en sikker strækning, så er det et af de mest benyttede målesteder for politiets fotovogne. Og målingerne giver bonus. 2873 blev der uddelt fra 2015 til 2017 og i alt kostede det bilisterne 4,1 mio. kroner i bøder. 241 måtte indkassere et klip i kørekortet.

- Det er ikke fordi folk ikke ved, at vi er på strækningen. Vi måler både skjult og tydeligt, og folk ved, at de kun må køre 50 km i timen. Men alligevel er det en strækning, hvor vi tager rigtig mange i at køre for stærkt, siger leder af færdselsafdelingen ved Sydøstjyllands Politi Jesper Engelund.

- Men det er en strækning, hvor der stort set ikke sker uheld ifølge Fredericia Kommunes statistik?

- Jeg vil tro, at der er en del mørketal i den opgørelse, fordi ikke alle uheld meldes ind. Men vores sigte er også i højere grad, at sikre at det er trygt at benytte strækningen, siger Jesper Engelund.

- Nogle vil kalde det en pengemaskine?

- Det kan jeg afvise. For os handler det ikke om penge. Vi arbejder på at få folk til at overholde hastighedsgrænserne, og så længe vi kan se, at folk bliver ved med at køre for stærkt, så fastholder vi trykket, siger Jesper Engelund.

- Kunne det være fartgrænsen, som er forkert?

- Jeg tror ikke, at der er folk i Fredericia, som vil mene, at det er en god ide at hæve fartgrænsen på en strækning som Indre Ringvej. Der er skoler, butikker og beboelse, så det tror jeg næppe, siger Jesper Engelund.