Nyborg: To par Ray-Ban solbriller og en TomTom GPS var nok værdi til, at en tyv smadrede venstre siderude på en personbil parkeret på den store p-plads ved banegården i Nyborg for at få fingre i mærkevarerne.

Af Fyns Politis døgnrapport fremgår det, at de fik anmeldelsen fredag aften klokken 18.46, mens selve tyveriet formentlig skete forrige weekend.