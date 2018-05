Åge Hareide rejser ikke til VM med spillere, der ikke er klar til at gå på banen. Bendtner skannes mandag.

Landstræner Åge Hareide vil kun have en fuldstændig spilleklar Nicklas Bendtner med til VM i Rusland.

Derfor skal den 30-årige angriber håbe på, at han er sluppet nådigt fra det uheld, der betød, at han måtte lade sig udskifte søndag aften i en norsk ligakamp for Rosenborg.

- Hvis en spiller er skadet, når vi rejser til VM, så kan han ikke komme med til Rusland, siger Åge Hareide før mandagens landsholdstræning i Helsingør.

- Han bliver skannet nu, og resultatet får vi først, når vi kommer tilbage, siger han.

Nicklas Bendtner tog sig til lysken og var grædefærdig, da han måtte lade sig udskifte i Rosenborgs kamp mod Brann.

Bagefter oplyste klublæge Haakon Schwabe, at der ventede Bendtner et kapløb med tiden for at blive klar til VM.

- Det er aldrig godt at kæmpe mod uret. Vi har ikke meget tid, siger Hareide.

- Jeg har haft et møde med vores sundhedsstab, og den her periode kommer til at kræve noget specielt af dem, hvis folk skal blive frisk i tide til VM eller ej, siger landstræneren.

Det er endnu uvist, om Nicklas Bendtner klarer sig igennem nåleøjet til den endelige VM-trup på 23 mand.

Åge Hareide har i øjeblikket 27 mand i sin bruttotrup, efter at han søndag aften skar otte spillere væk.

Nordmanden lægger dog ikke skjul på, at Bendtner kan noget særligt foran modstandernes mål.

- Han har gode afslutningsegenskaber.

- Han er en perfekt mand at slå bolden op til i boksen. Han er stor og afslutter godt. Det så vi også søndag for Rosenborg, hvor han lavede et mål. Det blev dømt offside, men det var der ikke.

- Han kan være væk i 90 minutter og så score mål. Han har egenskaber, der er så vigtig i fodbold, og det vil vi miste, siger Hareide.